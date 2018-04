Gomboc lansko srebro nadgradil z naslovom evropskega prvaka

Tel Aviv, 26. aprila - Prvi dan 17. evropskega prvenstva v judu za člane in članice, ki ga do nedelje gosti izraelski Tel Aviv, je Sloveniji že prinesel prvo odličje. Tako kot lani v Varšavi je tudi tokrat zablestel Adrian Gomboc, ki je postal evropski prvak med borci do 66 kg. Sestri Maruša in Anja Štangar sta bili sedmi.