Nad izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja s študentskimi projekti

Ljubljana, 26. aprila - Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je objavil javni razpis v vrednosti okoli 900.000 evrov za inovativne študentske projekte. Ti bodo pod mentorstvom pedagoškega mentorja in strokovnega sodelavca iz lokalnega okolja proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja.