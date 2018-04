Prva dama ZDA Melania Trump praznuje 48. rojstni dan

New York, 26. aprila - Prva dama ZDA Melania Trump danes praznuje 48. rojstni dan. Od moža, predsednika Donalda Trumpa je dobila čestitko in njegov intervju za oddajo Fox & Friends na televiziji Fox News. Muzej Madame Tussauds je že dan prej v muzeju na 42. ulici v New Yorku razkril njeno voščeno lutko.