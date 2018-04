V ZOO Ljubljana številni mladiči zaznamovali začetek pomladi

Ljubljana, 27. aprila - Družina ljubljanskega živalskega vrta se je to pomlad že povečala za mlade surikate, divje svinje, mare, črne čopičarke, liči antilope, papige aleksander ter ovce in pujse na slovenski kmetiji. Živalski vrt je bogatejši tudi za novo otroško igrišče Žabji skok, končana pa je tudi prenova spodnjega dela vrta ob centralnem bajerju, so sporočili.