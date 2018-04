Trump na televiziji Fox News v darilo soprogi Melanii za rojstni dan

New York, 26. aprila - Predsednik ZDA Donald Trump je imel danes zjutraj intervju na svojem priljubljenem mediju Televiziji Fox in to v oddaji Fox & Friends, ki jo zjutraj redno gleda, ker ga voditelji brez zadrege hvalijo. Uvodoma je dejal, da je poklical v oddajo za darilo svoji soprogi Melanii, ki praznuje 48. rojstni dan.