Švedski kralj podrl rekord najdaljšega vladanja tej monarhiji

Stockholm, 26. aprila - Švedski kralj Karl XVI. Gustaf je z današnjim dnem na prestolu že 44 let in 223 dni ter je tako postal kralj z najdaljšim vladanjem švedski monarhiji. Pred tem je rekord 700 let držal kralj Magnus Eriksson, ki je vladal od leta 1319 do 1364, sporočilo kraljeve palače povzema nemška tiskovna agencija dpa.