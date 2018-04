Snaga in LPP v prvem četrtletju z izgubo

Ljubljana, 26. aprila - Snaga in LPP sta prvo četrtletje končali z izgubo, Snaga z 2,5-milijonsko in LPP z 1,2-milijonsko. Ostale družbe iz skupine Javnega holdinga Ljubljana pa medtem izkazujejo dobiček - Energetika Ljubljana ga je ustvarila za 1,8 milijona evrov, Javni holding Ljubljana nekaj čez 8000 evrov in VO-KA nekaj manj kot 3500 evrov.