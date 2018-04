Ibrahimovića ne bo na SP

Stockholm, 26. aprila - Švedski nogometni zvezdnik Zlatan Ibrahimović ne bo nastopil na letošnjem svetovnem prvenstvu v Rusiji, so sporočili s švedske zveze. Nekdanji as številnih evropskih velikanov, zdaj pa napadalec ekipe Los Angeles Galaxy, je pred časom nekaterim medijem dvoumno dejal, da bo na SP v Rusiji, a je bila to bolj šala.