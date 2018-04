Za začetne podjetniške projekte na problemskih območjih 10 milijonov evrov

Ljubljana, 26. aprila - Slovenski regionalno razvojni sklad je razpisal za 9,91 milijona evrov ugodnih razvojnih posojil začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih. Do njih so med drugim upravičeni projekti za vzpostavitev nove poslovne enote in za diverzifikacijo proizvodnje.