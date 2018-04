V Padni bodo kraljevali oljčno olje in jedi iz bledeža

Piran, 28. aprila - Ta konec tedna bo v Padni potekal sedmi Praznik olja in bledeža, ki bo predstavil avtohtone sorte oljčnega olja in jedi iz kakovostnih lokalno pridelanih sestavin. V ospredju bo istrska kmečka tržnica oljčnega olja in domačih proizvodov, med katerimi bodo kraljevale kulinarične mojstrovine iz bledeža, kot v teh krajih pravijo blitvi.