Na Gorenjskem spomladanski obisk že napoveduje dobro turistično sezono

Bled/Bohinj, 28. aprila - Po lanski rekordni turistični sezoni na Bledu in v Bohinju se letos napovedujejo novi izjemno dobri rezultati z nadaljnjo rastjo števila gostov in nočitev. To kaže že obisk pred začetkom poletne sezone in v času prvomajskih praznikov, ko pa je zlasti obisk dnevnih gostov močno odvisen od vremena.