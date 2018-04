V Franciji identificirali več kot 400 financerjev IS

Pariz, 26. aprila - Francoske oblasti so v zadnjih dveh letih v Franciji identificirale 416 ljudi, ki so financirali skrajno sunitsko skupino Islamska država (IS), je danes povedal francoski tožilec, pristojen za boj proti terorizmu, Francois Molins. Danes se sicer v Parizu zaključuje konferenca o mednarodnem financiranju terorizma.