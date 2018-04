Bulčeva in Cerar na TEN-T dnevih izpostavila pomen prometa za ljudi in gospodarstvo

Ljubljana, 26. aprila - V Ljubljani so danes uradno odprli TEN-T dneve, ki jih bo prestolnica gostila še v petek. Zbrane je pozdravil premier Miro Cerar in izpostavil pomen prometa za povezovanje ljudi in razvoj gospodarstva. Z njim se je strinjala tudi evropska komisarka Violeta Bulc, ki je med smernicami na področju prometa izpostavila evropsko Vizijo 0.