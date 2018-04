Z današnjo prireditvijo se začenja sezona na gradu Rihemberk

Nova Gorica, 26. aprila - Mestna občina Nova Gorica v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Branik in lokalnimi društvi danes ponovno odpira vrata gradu Rihemberk. V letu, ki ga posvečajo ustvarjalnosti mladih, bosta otvoritveni program mladostno obarvala Amaterski mladinski oder SNG Nova Gorica in skupina Svitar Zavoda za umetnost, zgodovino in oblikovanje prostora.