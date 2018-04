Slovenska karitas zbrala 28 ton izdelkov za pomoč ljudem v stiski

Ljubljana, 26. aprila - Slovenska karitas je v štiridnevni marčevski akciji zbiranja izdelkov za otroke in družine v stiski zbrala skoraj 28 ton izdelkov. Dobrotniki so z živili za otroke, osnovnimi živili in izdelki za higieno napolnili več kot 150 nakupovalnih vozičkov. Zbrana sredstva bodo namenjena otrokom in družinam v stiski, so sporočili iz Hoferja.