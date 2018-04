Info točka Sobivamo o možnostih kakovostnega bivanja za starejše tudi v Ljubljani

Ljubljana, 26. aprila - V ljubljanskem dnevnem centru aktivnosti za starejše so danes odprli Info točko Sobivamo. Ta bo obiskovalcem na enem mestu nudila informacije o možnostih sobivanja in zagotavljanja bolj prijaznega bivalnega okolja. Starejši namreč potrebujejo nove rešitve za kakovostno bivanje, predvsem v času bivanja med svojim domom in domom za starejše.