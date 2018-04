Ptujski župan glede tržnice uspešen tudi na upravnem sodišču

Ptuj, 26. aprila - Upravno sodišče je v celoti ugodilo tožbenemu zahtevku ptujskega župana Mirana Senčarja in odpravilo sklepe mestnega sveta, s katerimi je ta med drugim razveljavil razpis za evropsko sofinancirano prenovo mestne tržnice. Kot so sporočili s ptujske občine, je sodišče s tem potrdilo, da so postopki javnega naročanja v pristojnosti župana.