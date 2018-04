AIK mora predložiti dovoljenja za prevzem Gorenjske banke

Ljubljana, 30. aprila - Srbska AIK banka mora lastnikom Save, ki prodajajo Gorenjsko banko, predložiti soglasja za prevzem. Tega je že napovedala, a ga ni izvedla, saj doslej ni pridobila ustreznih dovoljenj bančnih regulatorjev. Lastniki Save so ji čas za to na željo SDH, da bi se Sava s prodajo banke razdolžila, podaljšali do danes.