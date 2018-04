V TNP pozivajo ljudi, naj ne obiskujejo rastišč divjega petelina in ruševca

Bled, 28. aprila - Javni zavod Triglavski narodni park opozarja na vse bolj pogosto vznemirjanje divjega petelina in ruševca na rastiščih v parku. Omenjene živali so v spomladanskih mesecih posebej privlačne za opazovanje in fotografiranje, vendar pa so na prisotnost človeka tudi zelo občutljive. Zato v zavodu pozivajo ljudi, naj ne obiskujejo rastišč.