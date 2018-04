Med nominiranci za Turnerjevo nagrado aktivisti za človekove pravice

London, 26. aprila - Znani so nominiranci za Turnerjevo nagrado, eno najprestižnejših priznanj za sodobno umetnost v Veliki Britaniji. Med nominiranimi je tudi "arhitekturna detektivska agencija" Forensic Architecture, ki razkriva kriminalna dejanja in opozarja na kršitve človekovih pravic, in sicer s pomočjo 3D modelov prizorišč konfliktov, poroča britanski BBC.