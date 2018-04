Festival Pranger letos s slovensko poezijo v baskovskem jeziku

Ljubljana, 26. aprila - Znane so pesniške zbirke, ki jih je kritiška trojica v sestavi Barbara Korun, Aljaž Koprivnikar in Domen Slovinič izbrala za letošnji festival Pranger. Ta bo v 15. izdaji med 26. junijem in 1. julijem potekal v Rogaški Slatini in Ljubljani. Celoten program festivala bo znan v maju, pesmi pa se bodo letos prevajale v baskovski jezik.