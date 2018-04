Poslanci v BiH od države zahtevajo plačano zdravljenje v zdraviliščih

Sarajevo, 26. aprila - Poslanci v Bosni in Hercegovini (BiH) so najbolje plačani v regiji in v povprečju prejemajo okoli tri tisoč evrov plače mesečno. A nekaterim to ne zadošča in iz državnega proračuna zahtevajo še plačilo zdravljenja v zdraviliščih v tujini, poročanje lokalnih medijev povzema hrvaška tiskovna agencija Hina.