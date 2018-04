Vlada potrdila gradnjo ptujskega urgentnega centra

Ptuj, 26. aprila - Vlada je na današnji seji na predlog ministrice za zdravje, ki opravlja tekoče posle, Milojke Kolar Celarc potrdila in dokončno odobrila projekt gradnje urgentnega centra v Splošni bolnišnici Ptuj. Na Mestni občini Ptuj in v bolnišnici so takšno odločitev že pozdravili. Kot je dejal direktor Andrej Levanič, bi se gradnja morala letos vsaj začeti.