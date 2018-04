Na pot z avtom se je še posebej v prazničnih dneh treba dobro pripraviti

Ljubljana, 26. aprila - Pred prihajajočimi prazniki in zaradi šolskih počitnic je pričakovati močno povečan promet predvsem iz mestnih središč proti Istri in drugim turističnim krajem. Na AMZS voznike opominjajo, naj svojo pot načrtujejo vnaprej in še pred odhodom ter med potjo spremljajo stanje na cestah.