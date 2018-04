Ceste bodo najbolj obremenjene v petek, soboto in torek

Ljubljana, 26. aprila - Pred prihajajočimi prazniki in zaradi šolskih počitnic je pričakovati močno povečan promet predvsem iz mestnih središč proti Istri in drugim turističnim krajem. Največ gneče bo danes popoldne ter v petek dopoldne iz smeri Avstrije proti Hrvaški. V obratni smeri pa predvsem prihodnji torek in sredo, opozarjajo na prometnoinformacijskem centru.