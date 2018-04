Neapelj, 26. aprila - Arheologi so pri restavriranju osrednjih term v Pompejih pri Neaplju nepričakovano odkrili okostje od sedem do osem let starega otroka, ki se je tam verjetno skušal skriti pred uničujočim izbruhom Vezuva leta 79, so v sredo sporočili iz Pompejev.