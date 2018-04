Houston tretji udeleženec polfinala zahodne konference lige NBA

Ljubljana, 26. aprila - Košarkarji Houston Rockets so postali še tretji udeleženci polfinale zahodne konference severnoameriške košarkarske lige NBA, potem ko so s 122:104 dobili peto tekmo prvega kroga končnice ter s 4:1 v zmagah izločili Minnesota Timberwolves. Houston se bo za vstopnico v konferenčni finale udaril z boljšim iz obračuna med Utahom in Oklahomo.