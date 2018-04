Rebalans mariborskega proračuna v prvem branju sprejet

Maribor, 26. aprila - Mariborski mestni svetniki so danes v prvem branju sprejeli predlog rebalansa letošnjega proračuna, ki se zvišuje na 137,5 milijona evrov. Od 31 prisotnih mestnih svetnikov jih je po dolgi razpravi 29 glasovalo za in dva proti. Kritike so bile predvsem zaradi načrtovane nadaljnje prodaje občinskega premoženja in dodatnega zadolževanja.