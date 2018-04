Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 26. aprila - Nevarnost snežnih plazov je zjutraj in deloma dopoldne majhna, prve stopnje, od poznega dopoldneva do večera pa zmerna, druge stopnje. Snežna odeja je zjutraj in deloma dopoldne večinoma stabilna, čez dan pa se ojuži in postane sredi dneva bolj labilna, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.