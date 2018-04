Ljubljana, 26. aprila - Družba KD Group, krovna družba skupine KD Group, je leto 2017 končala s 400.000 evrov čistega dobička, potem ko je leto prej imela 1,5 milijona evrov izgube. Finančni prihodki so znašali 11,8 milijona evrov in so na račun nižjih dividend od odvisnih družb upadli za 33 odstotkov.