Naziv pravičniki med narodi še petim Slovencem

Murska Sobota, 26. aprila - Muzej spomina na holokavst Jad Vašem iz Jeruzalema je Aleksandru in Agnes Žilavec iz Andrejcev ter Jožefu, Francu in Mariji Fartelj iz Tešanovcev podelil naziv pravičniki med narodi, ker so v letih 1944 in 1945 rešili prekmurskega Juda Mirka Hiršla. Slovesna razglasitev bo danes v gradu Murska Sobota, kjer bodo plakete prevzeli njihovi potomci.