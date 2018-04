Ob mednarodnem dnevu: Vsak dan je treba malo zaplesati

pripravila Maja Čehovin Korsika

Ljubljana, 28. aprila - Mednarodni plesni komite, ki deluje v okviru Mednarodnega gledališkega inštituta pri Unescu, je 29. april razglasil za mednarodni dan plesa. Inštitut letos beleži 70. let delovanja in ob praznovanju dne so tokrat k pisanju poslanice povabili kar pet plesnih ustvarjalcev, avtorica slovenske poslanice pa je nekdanja primabalerina Ljiljana Keča.