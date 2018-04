Kosmatinci izločili Toronto in napredovali v 2. krog končnice

Boston, 26. aprila - V severnoameriški hokejski ligi NHL so ponoči odigrali še zadnjo tekmo prvega kroga končnice prvenstva. Hokejisti Boston Bruins so napredovali v polfinale vzhodne konference z izidom 4:3 v zmagah, potem ko so na sedmi tekmi prvega kroga na domačem ledu dvorane TD Garden s 7:4 premagali kanadske tekmece Toronto Maple Leafs.