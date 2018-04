Kitajske borze navzdol, Seul z rastjo

New York/Tokio, 26. aprila - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Aziji so se danes gibali v različne smeri. Opazno je zrasla borza v Seulu, kjer so bile v ospredju Samsungove delnice. Na drugi strani so se na kitajskih borzah tečaji znižali. Vlagatelji se medtem ozirajo na objavo četrtletnih poročil o poslovanju podjetij v Aziji, ki pravkar dobiva zagon.