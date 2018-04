Na Japonskem zagnali novi trkalnik SuperKEKB

Tsukuba, 26. aprila - V novem pospeševalniku električno nabitih osnovnih delcev SuperKEKB na inštitutu KEK v Tsukubi na Japonskem so zaznali prve trke pospešenih delcev, elektronov in pozitronov. Gre za prvi nov trkalnik, ki je pričel z delovanjem po velikem hadronskem trkalniku (LHC) v Cernu v Ženevi, ki so ga pognali pred desetimi leti.