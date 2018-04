AT&T razočaral s četrtletnimi poslovnimi rezultati

New York, 26. aprila - Telekomunikacijski velikan AT&T je s poslovnimi rezultati v prvem četrtletju letošnjega leta razočaral analitike, saj so prihodki v primerjavi z enakim četrtletjem lani nazadovali, dobiček pa je narasel manj od napovedi. Delnice AT&T so se v podaljšanem borznem trgovanju v sredo pocenile za več kot tri odstotke na 34,05 dolarja.