Konjice na pragu polfinala s Cinkarno Celje

Ljubljana, 25. aprila - V sredo so bile na sporedu vse štiri tekme predzadnjega 13. kroga drugega dela 1. SKL za ženske. V Mariboru sta se za četrto mesto udarili domača ekipa in Konjice. Zmage so se veselile Konjičanke. Vodilno Celje je bilo pričakovano boljše od Domžal, Triglav je visoko ugnal Akson Ilirijo, Grosupeljčanke so premagale Ježico.