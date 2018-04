Newyorške borze dan zaključile neenotno

New York, 25. aprila - Newyorške borze so dan sklenile neenotno. Medtem ko sta indeks Dow Jones in indeks 500 največjih ameriških podjetij S&P 500 trgovanje sklenila v zelenem, se indeks Nasdaq ni uspel obdržati nad gladino. Današnje trgovanje je zaznamoval predvsem strah pred zviševanjem obrestnih mer.