Ljubljana, 25. aprila - Košarkarji Real Madrida so dobili tretjo četrtfinalno tekmo proti Panathinaikosu z 81:74 in vodijo v seriji na tri zmage z 2:1. Enaki rezultati so tudi na preostalih treh prizoriščih; Himki je danes premagal CSKA Moskvo z 79:73 in znižal na 2:1.