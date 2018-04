V Trstu na proslavi ob dnevu osvoboditve izžvižgali župana

Trst, 25. aprila - V Italiji danes obeležujejo dan osvoboditve izpod fašizma in nacizma. Slovesnost ob 73. obletnici osvoboditve so pripravili tudi v tržaški Rižarni, kjer pa je zbrana množica izžvižgala tržaškega župana Roberta Dipiazzo in ga zmerjala s fašistom. Rabin Alexander Meloni je medtem zaradi palestinskih zastav v množici zapustil slovesnost.