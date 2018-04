Konservativna večina vrhovnega sodišča ZDA se nagiba k potrditvi Trumpove prepovedi potovanj

Washington, 25. aprila - Konservativni člani vrhovnega sodišča ZDA so med obravnavo prepovedi vstopa v ZDA državljanom določenih muslimanskih držav nakazali, da se bodo pri odločitvi konec junija postavili na stran predsednika Donalda Trumpa in mu dovolili prepoved, kar so sodišča nižje stopnje doslej zavračala.