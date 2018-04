V Kamniku pred prihajajočo prireditvijo Igra rož med prebivalce razdelili brezplačne sadike

Kamnik, 26. aprila - V Kamniku in Arboretumu Volčji Potok bo od 25. maja do 3. junija potekala edinstvena prireditev Igra rož. Da bodo s cvetjem okrašeni tudi balkoni in okenske police domov v ožjem mestnem središču mesta, je Zavod za turizem, šport in kulturo med prebivalce brezplačno razdelil sadike balkonskega cvetja, so sporočili iz omenjenega zavoda.