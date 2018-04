Indeksi na evropskih borzah v negativnem območju

London/Frankfurt/Pariz, 25. aprila - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes obarvali rdeče. Podobno kot čez lužo analitiki padce pripisujejo globalni razprodaji, ki izvira iz strahu pred zviševanjem obrestnih mer. Vlagatelji so v teh dneh pozorni tudi na četrtletne poslovne rezultate večjih podjetij. Tudi cene nafte in vrednost evra padajo.