V ljubljanski Mestni hiši prejeli sumljivo pošiljko

Ljubljana, 25. aprila - Na Mestni občini Ljubljana so danes prejeli sumljivo pisemsko pošiljko z neznano snovjo, ki je bila naslovljena na župana. Strokovna analiza pa je pokazala, da snov ni bila nevarna za zdravje in življenje ljudi, so sporočili z ljubljanske policijske uprave. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja grožnje.