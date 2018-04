Ameriške borze so se pridružile globalni razprodaji

New York, 25. aprila - Delnice na newyorških borzah so se danes uvodoma pridružile globalni razprodaji, ki izvira iz strahu pred zviševanjem obrestnih mer. Padci so nadaljevanje torkovega dogajanja, ko se je donos do dospelosti ameriških 10-letnih državnih obveznic prvič v zadnjih štirih letih zvišal na tri odstotke.