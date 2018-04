Evropsko združenje številke za klic v sili 112 nagradilo tudi upravo za zaščito

Ljubljana, 25. aprila - V okviru mednarodne konference, ki v organizaciji Evropskega združenja številke za klic v sili 112 letos poteka v Ljubljani, so danes podelili nagrade službam in posameznikom za prispevek k zaščiti in reševanju. Slovesnosti se je udeležil tudi premier Miro Cerar, ki je podelil častno priznanje Upravi RS za zaščito in reševanje in nagovoril navzoče.