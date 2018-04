Policisti prijeli osumljena več vlomov na Cerkljanskem in Bovškem

Nova Gorica, 25. aprila - Policisti policijske postaje Idrija so od konca decembra obravnavali večje število vlomilskih tatvin v vikendih na Cerkljanskem. Serijo vlomov v stanovanjske objekte so preiskovali tudi na območju policijskih postaj Bovec in Logatec. Zbrana obvestila so policiste pripeljala do 35-letnega in 52-letnega osumljenca z ljubljanskega območja.