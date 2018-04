Na Bizeljskem končujejo prenovo Kumrovške ceste

Bizeljsko, 28. aprila - Na Bizeljskem te dni končujejo prenovo regionalne ceste na odseku Bizeljsko-Orešje od križišča pri gostilni Šekoranja do priključka za mrliško vežico. Za naložbo bodo odšteli 400.000 evrov, 70 odstotkov nastalih stroškov bo pokrila direkcija za infrastrukturo in razliko brežiška občina. Predvidoma maja bodo opravili pregled in prevzem del.