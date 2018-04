Ljubljana, 25. aprila - Sklad Jerneja Šugmana razpisuje štipendije za študijsko leto 2018/2019 za študente dramskih umetnosti in gledališke raziskovalce. Na voljo sta dve celoletni štipendiji za umetniško izobraževanje ali/in delo na lastnem projektu ter celoletno štipendijo za magistrsko delo - raziskovalno nalogo o zgodovini in delovanju Zdus od leta 1918 do danes.