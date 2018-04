Mladinski svet pred volitvami predlaga e-volitve in več sredstev za najemniška stanovanja

Ljubljana, 25. aprila - Na Mladinskem svetu Slovenije so pred volitvami pripravili kampanjo Partycipiraj. Z njo želijo mlade spodbuditi k oddaji glasov, na politične stranke pa naslavljajo predlog ukrepov s področja participacije mladih, zaposlovanja in stanovanj. Med drugim predlagajo e-volitve, več sredstev za najemniška stanovanja in mentorske sheme v delovnem procesu.